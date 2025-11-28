Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan otomobilin döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş 23 kilo 820 gram skunk ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü risk analiz çalışmaları kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan yabancı uyruklu şüphelinin kullandığı otomobili x-ray taramasına sevk etti. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri ile narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada; otomobilin döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş 23 kilo 820 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında 'Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.