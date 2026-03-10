Haberler

Kapıkule'de otomobilde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'den Bulgaristan'a geçen bir otomobilde yapılan aramada 8 kilo 60 gram kokain bulundu. Sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otomobilde, 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren Bulgar plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, zulalanmış halde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini