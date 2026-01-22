Kapıkule'de 2 otomobilde 20 kilo 812 gram esrar ele geçirildi
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan X-Ray taramasında 2 otomobilde toplam 20 kilo 812 gram esrar bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.
Kapıkule Gümrük Sahasına gelen 2 otomobil gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobillerde narkotik köpekleri Füge ve Neptün ile arama yapıldı. Aramalarda toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.