Kapıkule'de 2 otomobilde 20 kilo 812 gram esrar ele geçirildi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan X-Ray taramasında 2 otomobilde toplam 20 kilo 812 gram esrar bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 2 otomobilde yapılan aramada toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Gümrük Sahasına gelen 2 otomobil gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobillerde narkotik köpekleri Füge ve Neptün ile arama yapıldı. Aramalarda toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
