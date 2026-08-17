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Kapıkule'de 810 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kapıkule'de 810 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yaptığı aramada 810 kilogram esrar ele geçirdi. X-Ray taramasının ardından yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde aracın yasal yükünün içinde gizlenmiş halde bulundu. TIR'a el konulurken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içine gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR'a el konuldu.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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