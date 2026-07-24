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Kapıkule'de Koltuğa Gizlenmiş 5 Yavru Köpek Ele Geçirildi

Kapıkule'de Koltuğa Gizlenmiş 5 Yavru Köpek Ele Geçirildi
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda, aracın arka koltuğuna gizlenmiş 5 Pomeranian yavru köpek ele geçirildi. Kimlik ve sağlık belgeleri olmayan köpekler koruma altına alınırken, sorumlulara para cezası uygulandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenerek yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenen Pomeranian cinsi yavru köpekler ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında söz konusu araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın arka koltuğunun altındaki bölmeye gizlenmiş 5 yavru köpek bulundu.

Kimlik, kayıt ve sağlık belgeleri bulunmayan köpekler koruma altına alınarak hayvan bakımevine teslim edildi.

Sorumlular hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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