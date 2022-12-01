Kapıkule'de piyasa değeri 1 milyon lira olan trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan 12 kilo trüf mantarı ile 10 kilo kehribar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Muhafaza İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'a açılan sınır kapısında 2 ayrı aramada piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan, trüf mantarı ve kehribar ele geçirdi.

KİLOSU 25 BİN LİRA OLAN TRÜF MANTARI BULUNDU

Türkiye'den çıkış yapmak üzere dün Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı otomobil şüphe üzerine x-ray taramasına alındı. Şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edilen otomobilde ekiplerce detaylı arama yapıldı. Dedektör köpek Focus'un da katıldığı aramada aracın yedek lastiğinin olduğu bölümün boşluğunda ve aracın ön yolcu koltuğunda poşetler içinde doğada az bulunan ve kilosu 25 bin lira ya kadar alıcı bulan 12 kilo trüf mantarı ele geçirdi.

10 KİLO KEHRİBAR ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük muhafaza ekipleri bir başka operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, şüphe üzerine aramaya alındı. Aramada, şoför mahallinin üzerinde bulunan dolaplar içerisinde siyah renkli poşetler içinde irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş halde 10 kilogram kehribar bulundu. Bulgaristan'dan ülkeye kaçak getirilmek istenilen kehribarın değerinin yaklaşık 730 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1'i Bulgar ve 1 Türk sürücü hakkında soruşturma sürüyor.