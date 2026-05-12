Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde, bir yolcu otobüsünde 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslara 474 bin lira ceza kesildi.

Kapıkule'de yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 2 bin 125 canlı yeşil alg ele geçirildi.?

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı.?

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu.

Araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatma Kurt:

5 erkek kaçakçı değil mi bunlar? 474 bin lira mı? Erkeklerin yaptığı kaçakçılık başka bir muamele görüyor tabi... ????

Haber YorumlarıEmrah Keskin:

Bunlar ne yapıyor ya!!! Canlı hayvanları kaçakçılıkla taşıyorlar!!! Bu algları kurtarmaya çalışan polise teşekkür ederim!! Hiç yazık oldu bu masumlar için ??

Haber YorumlarıÖzlem Tola:

ya bu insanlar ne yapıyolar ya... bi de 5 kişi birlikte kaçak alg taşımaya çalışmışlar, keşke yakalansalardı daha erken tbh. yani su ürünlerini korumak gerekli herhalde ??

