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Kapıdağ Yarımadası'nda Çevre Kirliliği: Yol Kenarlarına Dökülen Moloz ve Çöpler Denize Ulaştı

Kapıdağ Yarımadası'nda Çevre Kirliliği: Yol Kenarlarına Dökülen Moloz ve Çöpler Denize Ulaştı
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarlarına dökülen inşaat molozları, evsel atıklar, mobilya parçaları ve plastikler hem görüntü hem de çevre kirliliğine yol açıyor. Doğal güzellikleriyle bilinen yarımadada çöpler denize kadar ulaşırken, vatandaşlar yetkililerden temizlik ve önlem talebinde bulunuyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarlarına dökülen inşaat molozları ile çöpler, denize kadar ulaştı.

Erdek ilçesindeki yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarına dökülen inşaat molozları, evsel atıklar, eski yataklar, mobilya parçaları, plastik, strafor, lastik ve çeşitli çöpler dikkat çekiyor. Denizi ve koylarının doğal güzelliğiyle bilinen yarımadada bırakılan çöpler, görüntü ve çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşlar çevredeki çöplerin temizlenerek duruma önlem alınması gerektiğini talep ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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