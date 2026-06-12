Tarihi Kapalıçarşı'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tarihi Kapalıçarşı'da, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bulunan çarşının trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, dumanın giderek yayıldığı çarşıda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.