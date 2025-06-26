Kapalı Yöntemle Rahim Alınması Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

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Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle rahim alınması ameliyatı yapılan 45 yaşındaki A.S., iyileşerek taburcu edildi. Kadın Hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu yöntem, hastanede ilk kez uygulandı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle rahim alınması ameliyatı (Total Laparoskopik Histerektomi) yapılan kadın hasta iyileşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki A.S'nin yapılan tetkikleri sonrasında rahminin alınması kararlaştırıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Op. Dr. Gamze Karababa ve Op. Dr. Ünal Başaran, hastanede bu alanda ilk kez uygulanan kapalı yöntemle rahim alınması (Total Laparoskopik Histerektomi) yöntemiyle hastayı ameliyat etti.

Ameliyatın ardından taburcu edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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