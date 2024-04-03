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Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın Zafer Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 92 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi ve evde bulunan S.A. ile A.M gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.U'yu Bağlık Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Kapaklı Güncel Haberler

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