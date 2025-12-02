Haberler

Kapaklı'da Üst Aramasında İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, şüpheli iki kişiye yapılan üst aramasında ruhsatsız iki tabanca ve altı fişek bulundu. Zanlılar gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Haberler.com
