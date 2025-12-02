Kapaklı'da Üst Aramasında İki Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, şüpheli iki kişiye yapılan üst aramasında ruhsatsız iki tabanca ve altı fişek bulundu. Zanlılar gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel