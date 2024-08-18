Kapaklı'da çıkan yangın söndürüldü

Kapaklı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erbay Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Çorlu'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

R.T'nin kullandığı 59 AGR 035 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.S'ye çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine F.D'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.