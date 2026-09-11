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Kapadokya'yı gezen turistler Avanos'ta aronya hasadına katıldı

Kapadokya'yı gezen turistler Avanos'ta aronya hasadına katıldı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde alternatif tarım ürünlerinden aronyanın yetiştirildiği çiftlikte, yabancı turistler hasat deneyimi yaşadı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde alternatif tarım ürünlerinden aronyanın yetiştirildiği çiftlikte, yabancı turistler hasat deneyimi yaşadı.

Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli alanlarını ziyaret eden turistlere farklı bir etkinlik sunmak isteyen girişimci, üretim faaliyetlerini turizmle buluşturdu.

İlçe kırsalında sahibi olduğu beş dönüm araziye dört yıl önce 2 bin 500 aronya fidesi diken Hasan Pınar, yöredeki tarım ürünlerinin tanıtılması amacıyla turistlere yönelik hasat etkinliği düzenledi.

Tur otobüsü ile araziye gelen Alman ve Rus turistler, ürün hakkında bilgi alıp hasada katıldı.

Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, gazetecilere, turistlere sunulan alternatif etkinlikle bölge tarımının da güçlenmesini beklediklerini belirterek, "Turizme bir katkı da tarım ile sunacağız. Bu alandaki turizmin gelişmesinde fayda var. İnşallah sağlanacak fayda ile turizmi biraz daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Üretici Hasan Pınar da ilçenin el sanatları ile tanındığını, doğa ile bütünleşen etkinliklerin bölge turizmine olumlu katkı sağlamasını beklediklerini ifade ederek, "Kapadokya'da tarımsal faaliyetler var ama turizme yönelik değil. Bu hem istihdam hem de döviz girdisi sağlayacak. Avanos'ta yetiştirilen tarımsal ürünlerin tanıtımı için uluslararası fuarlara da katılmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Turist rehberi Selahaddin Karakaş ise etkinliğe katılan turistlerin keyif aldığını kaydetti.

Benzer aktivitelerin çoğalmasını dileyen Karakaş, "Turistler her zaman belli yerleri geziyor. Farklı alanlarda turistlerin tarımsal ürünleri marketten almak yerine tarlada yakından görüp dokunması daha etkileyici olabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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