Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği, 10 yıllık çalışmanın bulgularını müzede sergileyecek

Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneğinin fosil lokaliteleri üzerinde yürüttüğü çalışmalardan elde edilen bulgular, Kayseri'de kurulması planlanan müzede sergilenecek.

Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği, Kapadokya, Ürgüp Sofular köyü, Kayseri Yamula Barajı ve Nevşehir'in Gülşehir ilçesini kapsayan çalışmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde (AHBVÜ) düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmanın detaylarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Ahmet Kibar Çetin, dernek üyesi de olan AHBVÜ öğretim üyelerinin katkısıyla elde edilen bulguların çok önemli sonuçlar verdiğini söyledi.

Çetin, AHBVÜ bünyesinde kurulan antropoloji bölümünün bu düzeyde ulusal ve uluslararası sonuçlar doğuran çalışmalar içerisinde bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

AHBVÜ Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı da olan Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Türkiye'nin üç kıtaya kavşak konumunda bir ülke olduğunu ifade etti.

Bu üç kıtaya ait örneklerin bir arada evrildiğini söyleyen Başoğlu, Türkiye'nin kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu aktardı. Başoğlu, "Ülkemiz, paleontoloji, doğal ve kültürel miras açısından çok önemli olan fosil yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bu durum paleontoloji alanında çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarının dikkatini çekmektedir. Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığının bu alana yönelik desteklerini artırması sonucunda paleontoloji alanındaki kazı ve yüzey araştırmalarının sayısı artmış, birçok bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Paleontolojik çalışmaların bir alt disiplini olan antrepolojinin taşıdığı öneme işaret eden Başoğlu, çalışmaların sonucunda Kayseri'de bir Paleontoloji Müzesi kurulucağını belirtti.

Çalışmalar İç Anadolu Bölgesi'nde yapılıyor

Derneğin proje sorumlularından antropolog Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu da AA muhabirine, Türkiye'nin doğal zenginliklerini keşfetmek ve korumak amacıyla yürüttükleri çalışmanın 10 yıl sürdüğünü anlattı. Çalışma ile Türkiye'nin tarihine ve doğal zenginliklerine önemli katkılar sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kırmızıoğlu, İç Anadolu Bölgesi'ndeki doğal güzelliklerden yararlandıklarını söyledi.

Kırmızıoğlu, Kapadokya, Ürgüp Sofular köyü, Kayseri Yamula Barajı ve Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki çalışmaların fosiller üzerinde yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Fosil lokalitelerinde ekip olarak uzun zamandır çalışmalar içerisindeyiz. Son olarak ekibimizle Kayseri Yamula Barajı'nda benzersiz bir kafatası örneği bulduk. Biz, bu çalışmaları kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerle yapıyoruz." diye konuştu.