Kapadokya beyaza büründü

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yılbaşı gecesi yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yerli ve yabancı turistler, bölgedeki kar manzarasının tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile beyaza büründü.

Peribacaları ile doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, yılbaşı gecesi yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile bölgeye gelen turistler, Güvercinlik Vadisi'ndeki güvercinleri besledi. Bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti.

İstanbul'dan gelen Emine Karacaoğlu, "Buraya yılbaşı için eşimle birlikte geldik. Çok beğendim ama çok soğuk, zor şartlara rağmen geziyoruz. Peribacalarını gördük. Göreme ve Uçhisar'ı gezdik, kaleye çıktık. Herkese tavsiye ediyorum. Peribacaları karla daha güzel, kar her tarafı kaplıyor bembeyaz bu şekilde daha güzel" dedi.

500

