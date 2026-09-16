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Kapadokya Havalimanı ağustosta 96 bin 37 yolcuyu ağırladı

Kapadokya Havalimanı ağustosta 96 bin 37 yolcuyu ağırladı
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Nevşehir'deki havalimanında geçen ay 96 bin 37 yolcuya hizmet sunuldu.

Nevşehir'deki havalimanında geçen ay 96 bin 37 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kapadokya Havalimanı'nda ağustos ayında 1446 uçak trafiği gerçekleşirken, 96 bin 37 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 973 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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