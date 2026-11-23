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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Kapadokya Dental), Sağlık Bakanlığınca "Sağlık Turizmi Sertifikası" almaya hak kazandı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesinde 2021 yılından beri ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren Kapadokya Dental, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri için belirlenen standartları karşılayarak bu alandaki yetkinliğini belgelendirdi.

Merkezin belgelendirilmesi, "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik"te yer alan hizmet standartları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Açıklamada, sertifika ile merkezin bölgesel ölçekte güçlü bir sağlık hizmeti noktası olma hedefinin ileri boyuta taşındığı bildirildi.

Kaynak: AA