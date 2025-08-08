Kapadokya'daki Balon Festivali ve Turlar, Rüzgar Nedeniyle Ertelendi

Nevşehir'de etkili olan rüzgar sebebiyle sıcak hava balonu turları ve Kapadokya Balon Festivali kapsamındaki figürlü balonların gösteri uçuşları ertelendi. Hızlı rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyen uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun hava koşullarında değerlendiriliyor.

Nevşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle, Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ile Kapadokya Balon Festivali kapsamındaki figürlü balonların gösteri uçuşu bugün ve yarın ertelendi.

Kapadokya bölgesinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin turistlerce gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonu uçuşları, bölgede hızı zaman zaman saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında dün başlayan figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşları da ertelendi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
