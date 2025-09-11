Kapadokya'daki At Çiftliklerine Denetim

Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla bölgede faaliyet gösteren at çiftliklerini denetledi.

Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla bölgedeki 38 at çiftliğinde denetim yapıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki denetimlerde, at çiftliklerinin yapı ruhsatları ve yasal izinlerinin durumu kontrol edildi, kaçak yapı eklentileri belirlendi.

Çiftliklerin fen ve sağlık koşullarına uygunluğu ile çevreye olan etkilerinin incelendiği denetimde, atların yaşam ve barınma koşulları, sağlık ve güvenlik teçhizatının yeterliliği ile atların küpe ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Yetkisiz faaliyet gösteren işletmelere idari para cezasının uygulandığı denetimlerde, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın korunmasının tüm paydaşların sorumluluğunda olduğunu belirterek "Bu denetimler, sadece turistik faaliyetlerin düzenlenmesi değil, aynı zamanda bölge ekosisteminin, hayvan refahının ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli denetimlerimizi sürdürmeye ve Kapadokya'daki ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.