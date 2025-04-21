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Kapadokya'da Yürüyüş Sırasında Sakatlanan İspanyol Turist Hastaneye Kaldırıldı

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Paskalya tatili için Kapadokya'yı ziyaret eden İspanyol turist Rosario Munzo Sanchez, vadi yürüyüşü sırasında ayağını burkarak sakatlandı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan turist, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kapadokya'da vadi yürüyüşü sırasında ayağından sakatlanan İspanyol turist, AFAD ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paskalya tatili için Kapadokya'yı tercih eden Rosario Munzo Sanchez, Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde yürüyüş etkinliğine katıldı.

Kayalık alanda ilerlerken ayağı burkulan Sanchez'in hareket etmekte güçlük çekmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince vadiden alınan İspanyol turist, daha sonra ATV aracıyla ambulansa taşındı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan turist, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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