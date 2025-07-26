Kapadokya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali Başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı, 2 Ağustos'ta Kapadokya'da Çin Büyükelçiliği ev sahipliğinde açılacak. Festival, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bölgenin cazibe merkezine dönüşmesini hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının nisan ayında başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde yapılacak.

Şehirlerin marka değerlerini artırarak her birini kültürel ve sanatsal anlamda cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen festivalin Nevşehir'deki açılışı 2 Ağustos'ta Çin Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı açılış gününde Çin Çay Seremonisi, Çin dansı ve sema gösterisi, kanun ile guzheng müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi dünyaya tanıtan en önemli tarihi miraslardan biri olan Kapadokya'daki etkinlikler, Nevşehir ve bölgenin kültürel mirasını sanatsal bir çerçevede sergileme fırsatı sunacak.

Şehrin medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi atmosferi; konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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