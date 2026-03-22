Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı

Kapadokya'da Ramazan Bayramı tatilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turları gerçekleştirilemedi. Rüzgar ve sağanak yağışlar, gün doğumunda peribacalarının manzarasını kuşbakışı izlemek isteyen turistlere engel oldu. Turların önümüzdeki hafta hava koşullarının normalleşmesiyle yeniden başlaması bekleniyor.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan rüzgar ve sağanak, sıcak hava balonu turlarına engel oldu. 17 Mart tarihinden beri zaman zaman hızını artıran rüzgar ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanından gün doğumu vaktinde havalanan ve peribacaları ile kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balonu turları, 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Tur aktivitesinin önümüzdeki hafta hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.

Balon turları bölgede uygun hava koşullarında yılda ortalama 220 gün yapılabiliyor.

Sıcak hava balonu turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

