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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

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Nevşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle Kapadokya'da 3 gündür yapılamayan sıcak hava balon turları, yarın da gerçekleştirilemeyecek. Meteorolojik değerlendirmeye göre rüzgar hızının saatte 20 kilometreyi aşması bekleniyor.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan rüzgar nedeniyle, Kapadokya'da 3 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği sıcak hava balonları, rüzgar engeline takıldı.

Bölgede 3 gündür özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle gün doğumunda yapılması planlanan sıcak hava balon turları gerçekleştirilemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezi'nin meteorolojik değerlendirmesine göre, yükseklerde saatteki hızı 20 kilometreyi aşması beklenen rüzgar dolayısıyla tur yarın da yapılamayacak.

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş izni, SHGM'nin meteorolojik şartları değerlendirilmesinin ardından veriliyor. Bölgede yılda ortalama 220 gün balon turu yapılabiliyor.

Kaynak: AA
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