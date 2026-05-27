Haberler

Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu

Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde 80 doluluğa ulaşırken, ziyaretçiler ATV turları, doğa yürüyüşleri ve tarihi mekanları keşfediyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 80 doluluğa ulaştı. 9 günlük bayram tatilinin fırsat bilen turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ATV turları, safariler, bisiklet, deve turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken; tarihi mekanları da geziyor.

'BAYRAMDA AYRI BİR GÜZEL OLUYOR'

İstanbul'dan Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Havva Kahraman, "Bayramda Kapadokya'yı geziyoruz çok güzel, buraları çok beğendik. Çocuklarla ilk defa geliyoruz burada değişik bir bayram yapalım dedik burada herkesin bayramını kutluyorum iyi bayramlar" dedi. Konya'dan gelen Resul Şahin ise, "Kapadokya'ya ailemizle birlikte geldik. Güzellikleri görmeye geldik. Bayramda da boş durmayalım diye düşündük herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Mahmut Sami Çelebi ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Her yıl Nevşehir, Ürgüp, Avanos'a geliyoruz. Turistlerle iç içe. Burayı gerçekten seviyoruz. İstanbul'dan geldiğimiz için havası biraz daha temiz geliyor. Bayramda burası ayrı bir güzel oluyor, kalabalık oluyor. Buradaki insanlar ve satıcılar insanlara daha yakın iç, içe çıkın çıkın gelin gerçekten güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL BİR DENEYİM OLDU'

Konya'ın Beyşehir ilçesinden gelen bir vatandaş ise "Müslüman din kardeşlerimizin hepsinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. 9 günlük bayram tatilini Nevşehir'de değerlendirmek için geldik. Eşimle birlikte ilk tatilimiz. Balayından sonra buranın tarihi bir dokusu var. Tarihi bir geçmişi var. Burayı görüp canlı, canlı yaşamak için burayı tercih ettik. Bizim için güzel bir deneyim oldu, ilk defa geliyoruz. Daha önce internetten, sanal medya üzerinden takip ediyorduk. Kendimiz gelip canlı canlı kendi gözümüzle görmek istedik. Gayet güzel görünüyor. Gezmeye yeni başladık. Günümüzü burada geçireceğiz. İnşallah keyifli ve güzel geçer diye düşünüyorum herkese iyi bayramlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! 'Bayram mesajı' yanıtı dikkat çekti

Mezarlık çıkışı yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekici
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Kılıçdaroğlu'ndan 'Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

"Genel Merkeze polis girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba