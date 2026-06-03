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JÖAK'tan Kapadokya'da nefes kesen paraşüt gösterisi

JÖAK'tan Kapadokya'da nefes kesen paraşüt gösterisi
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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselip paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselip paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Jandarmanın kuruluşunun 187'nci yılı dolayısıyla Nevşehir'de etkinlik düzenlendi.

Göreme beldesinde, 16 personelden oluşan JÖAK paraşüt timi hazırlıklarını tamamlayarak etkinlik için hazırlanan sıcak hava balonlarına bindi.

Paraşütçüler, sıcak hava balonlarıyla yükseldikleri gökyüzünde kendilerini boşluğa bıraktı.

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir süre belde semalarında süzüldükten sonra Göreme Festival Alanı'na güvenli şekilde indi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 187'nci kuruluş yıl dönümü pankartları da açılan etkinlikte, jandarma atlı birlik de sıcak hava balonları arasında devriye görevi yaptı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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