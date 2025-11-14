Kapadokya'da İzinsiz Yapı Kaldırıldı

Kapadokya'da izinsiz yapılan ve doğal dokuya uygun olmayan iş yeri Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçak ve ruhsatsız yapılan, bölgenin doğal dokusuna uygun olmayan yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kapadokya Alan Başkanlığı ekiplerince yapılan incelemede, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 360 metrekare büyüklüğünde izinsiz şekilde yapılan ve ticari amaçla kafe olarak kullanılan yapının mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, peribacalarının bulunduğu vadi yamacındaki 3. derece sit alanına izinsiz yapılan işletmeye yıkım kararı verildi.

İş yeri, ekiplerce yürütülen çalışmayla kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yasalara aykırı hiçbir uygulamaya müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Kapadokya'nın insanlığın ortak mirası olan eşsiz coğrafya olduğuna dikkati çeken Aslanbay, "Bu mirası korumak hepimizin sorumluluğu. Alan Başkanlığı olarak bölgenin doğal ve kültürel değerlerini korumak için kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Amacımız, bölge turizmini sürdürülebilir anlayışla geliştirirken, Kapadokya'nın özgün dokusunu gelecek nesillere bozulmadan aktarmak." ifadelerini kullandı.