Kapadokya'da Güvercinlik Vadisi Aydınlatma Çalışmaları Başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Uçhisar'dan Göreme'ye kadar uzanan Güvercinlik Vadisi'nde aydınlatma çalışmaları başladı. İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl Deresi'nin bulunduğu vadi, 4 kilometrelik parkuru ile yerli ve yabancı turistler tarafından akşamları da ziyaret edilebilecek. 'Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi' kapsamında, vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100'den fazla peribacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektör ile aydınlatılacak.

BAKAN ERSOY'DAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak" dedi.