Kapadokya'da Doğal Doku Koruma Çalışmaları Başladı

Kapadokya Alan Başkanlığı, turistlerin rağbet gösterdiği vadilerde doğal dokunun korunması amacıyla çevre düzenleme çalışmaları başlatırken, Güvercinlik Vadisi'nde gece aydınlatma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, turistlerin uğrak noktası vadilerde doğal dokunun korunması amacıyla çevre düzenleme çalışması başlattı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet sürdüren başkanlık, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel mirasını korumak, ziyaretçilere daha güvenli bir deneyim sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir'in Uçhisar ile Göreme beldesi arasındaki Güvercinlik Vadisi'nde gece aydınlatma çalışmaları tamamlanırken, bölgede doğaya uyumlu çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

İçinde tarihi güvercinliklerin bulunduğu, özellikle gün doğumu ve gün batımı manzarası nedeniyle ziyaretçilerin ilgi gösterdiği vadide, yürüyüş rotalarında düzenlemeler yapıldı. Vadide biriken atıklar temizlendi, ağaçların kırılan dalları budandı.

Yürüyüş güzergahlarındaki doğal dokuya uygun olmayan malzemeler ekiplerce kaldırılırken, bütüncül korumaya yönelik onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yürütülen çalışmayla vadinin ekolojik yapısının korunduğunu ifade etti.

Özellikle vadi, ören yerleri ve diğer tarihi alanlarda yürütülen projelerle bölgenin korunması ve onarılması vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Aslanbay, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın benzersiz doğasını korumak ve ziyaretçilerimize daha nitelikli bir deneyim sunmak en önemli önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgede çok yönlü bir koruma ve düzenleme programını hayata geçiriyoruz. Güvercinlik Vadisi'nde başlattığımız çalışmalar da bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Vadilerimiz yalnızca bugünün değil, yarının mirasıdır. Bu bilinçle onarım ve düzenleme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
