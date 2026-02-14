Kapadokya'da 'At Yılı' etkinlikleri başladı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Çin'in 2026 yılını 'At Yılı' ilan etmesiyle birlikte düzenlenecek olan etkinlikler başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen At Yılı etkinliklerin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Ali Fidan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe belediye başkanları il protokolü ile çok sayıda turist ve vatandaş katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "2024 yılında 425 bini aşkın Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Orta vadede bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 2 Ocak 2026 itibarıyla Çin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz seyahat imkanı tanındı. Bu adım, İpek Yolu'ndan gelen tarihi dostluğun bir yansıması. Haftalık uçuş sayısı, 21'den 49'a çıkarıldı. Yeni direkt hatlar açıldı ve Douyin, Weibo, Xiaohongshu gibi Çin'in önde gelen dijital platformlarında tanıtım kampanyaları yürütüldü. Kapadokya, 2026 Çin Takvimi'ndeki 'At Yılı' temasıyla özel bir konuma sahip. Bu kapsamda 'Çin At Yılı Köyü' konsepti, tematik festivaller ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecekö diye konuştu.

'AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise, "Kapadokya'da düzenlenen 'At Yılı' kutlamalarının açılış törenine katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çin'in geleneksel halk bayramı olan 'Bahar Bayramı' yalnızca ailelerin bir araya geldiği, eskiyi uğurlayıp yeniyi karşıladığı bir gün değil, aynı zamanda barış, uyum ve ahenk gibi Çin medeni değerlerini de yaşatmaktadır. Bununla birlikte toplumsal kapsayıcılık ve insan ile doğanın uyum içinde, bir arada yaşaması gibi tüm insanlığın ortak değerlerini de yansıtmaktadır. Bu yılın başında Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasını başlatması, iki ülke arasındaki insan hareketliliği için daha elverişli koşullar yaratmış ve Türk tarafının etkileşimi ve iş birliğini geliştirme konusundaki iradesini açıkça ortaya koymuşturö ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında peribacaları üzerine dronlarla yapılan ışık gösterisi, izleyicilerin beğenisini topladı.