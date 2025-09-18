Kanseri Yenen Gülnaz Şahna, Okula Dönmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 16 yaşındaki Gülnaz Şahna, 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini yenerek okula kavuştu.

Silopi'de yaşayan Şahna, 9 yaşında akciğer kanserine yakalandı. Kanserle mücadele eden Şahna, bu sürede uzaktan eğitim desteğiyle eğitimine devam etti.

Şahna, 7 yıl süren tedavi sürecini ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle atlattı.

Kanseri yendikten sonra Habur Anadolu Lisesi'nde 12. sınıfa başlayan Şahna, 7 yıldır savaştığı kanseri yendiğini, bu sayede yeniden okula başladığını söyledi.

Şahna, "Bu mutluluğumu benimle paylaşan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık personeline minnettarım. Umarım benim gibi bu mücadeleyi veren herkes bir gün güzel haberi alır." ifadelerini kullandı.

Habur Anadolu Lisesi Müdürü Halil Mungan da Şahna'nın kanser hastalığıyla mücadele ettiğini, 11. sınıfa kadar uzaktan eğitimle onu desteklediklerini belirtti.

Mungan, "12. sınıfa geldiğinde hastalığını yendiğini öğrendik. Bu haberi almak bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra okul ortamında arkadaşları ve öğretmenleriyle eğitim hayatına devam edecek." dedi.