Kanser hastası yedek subay Serik'te hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde, lenf kanseri tedavisi gören 23 yaşındaki yedek subay Fizyoterapist Ali Can, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Kayaburnu mahalle mezarlığında defnedildi.

Kanser tedavisi gören yedek subay Ali Can, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşamını yitirdi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan Fizyoterapist Ali Can (23) lenf kanserine yakalanınca aynı hastanede tedavi altına alındı.

Buradaki tedavisi sürerken izinli olarak 3 gün önce Serik'e gelen Can, dün akşam saatlerinde rahatsızlığının artması üzerine Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Can, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Can'ın cenazesi Kayaburnu mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Can'ın annesi Fatma Can'ın da 2021 yılında kanserden vefat ettiği öğrenildi.

İlçede esnaflık yapan baba İsmail Can'ın, ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
