Haberler

Kanser Taramalarına Kısa Mesajlı Davet uygulamasının 3. etabı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasının 3. etabını başlattıklarını ve haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'i gönderileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasının 3. etabını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inandıklarını, vatandaşlara dijital kanallarla ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

"Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabı başlattıklarını ifade eden Memişoğlu, "Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladıklarını ve erken teşhisle tedavi oranlarını yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir gelecek için 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum."

Kaynak: AA / Duygu Yener
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

Belgesindeki tek detay hayalini erteledi! 4 yıllık emeği kapıda kaldı
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike

Yeni haftada altına yatırım yapanları bekleyen tehlike

Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!