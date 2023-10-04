Kanser Hastası Kadir Mutlu, Evde Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanser hastası olduğu bildirilen 64 yaşındaki Kadir Mutlu, tek başına yaşadığı evde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay, uzun yıllar yanında çalıştığı bir kişinin kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanser hastası olduğu bildirilen 64 yaşındaki Kadir Mutlu, tek başına yaşadığı evde tüfekle vurulmuş olarak bulundu.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan Kaplan İş Hanı'nın 5. katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tek başına yaşayan 64 yaşındaki Kadir Mutlu, kısa dipçikli tüfekle karnının alt kısmından vurulmuş olarak bulundu.

Olay, uzun yıllar yanında çalıştığı K.K.'nin 3-4 gündür kendisinden haber alamaması, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine eve bakmaya gelmesi üzerine ortaya çıktı. Kapıyı çalan K.K., kapının açılmaması ve içeriden koku yayılması üzerine 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeri girdiklerinde en az 3 günlük etrafa koku saçan cesetle karşılaştı.

Kanser hastası olduğu, tüm ısrarlara rağmen hastaneye giderek tedavi olmayı kabul etmediği belirlenen 64 yaşındaki Kadir Mutlu'nun çektiği acılara dayanamayarak tüfekle yaşamına son vermiş olabileceği belirtildi.

Kadir Mutlu'nun cenazesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kimsesizler mezarlığına gömülecek

20-25 yıl önce Almanya'dan deport edildiği ve Manavgat'a gelerek kuyumcularda tezgahtarlık yaptığı belirlenen Kadir Mutlu'nun bugüne kadar yanına gelen bir yakınının olmadığı, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından bir yakınına ulaşılamaması durumunda Antalya'da kimsesizler mezarlığına defnedileceği bildirildi. - ANTALYA