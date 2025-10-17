Kanser Hastası Eşini Vuran Adam Tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren Rüstem Teker (70), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini silahla vurduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rüstem Teker'in, polisteki sorgusunda olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirtip, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Teker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzadiye Teker için dün ikindide Bornova Taşköprü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye kızı Arzu Gülcan, torunları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Teker'in cenazesi Doğancay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.