Haberler

Kanser Hastası Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Kanser Hastası Eşini Vuran Adam Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde uyurken tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Teker, eşiyle tartıştıklarını ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İzadiye Teker'i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren Rüstem Teker (70), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Rüstem Teker, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini silahla vurduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde İzadiye Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rüstem Teker'in, polisteki sorgusunda olay gecesi eşiyle tartıştıklarını belirtip, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Teker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzadiye Teker için dün ikindide Bornova Taşköprü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye kızı Arzu Gülcan, torunları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Teker'in cenazesi Doğancay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan'dan umut hakkı çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.