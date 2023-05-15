KANKA'da 90'ıncı nakil sevinci

Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Musa Karakükcü:

"Hastalar 5 yıldızlı otel konforunda bu güzel hastanede hem tedavi hem de kemik iliği nakli alıyorlar"

KAYSERİ - Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği öncülüğünde hayırseverler tarafından yaptırılan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nin yeni binasında yapılan 90'ıncı kemik iliği nakli ile bir çocuk daha sağlığına kavuştu. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliğin Nakli Bölümü Başkanı, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, "Hastalar 5 yıldızlı otel konforunda bu güzel hastanede hem tedavi hem de kemik iliği nakli alıyorlar" dedi.

Kayseri'de hayırseverlerin desteği ile yapılan ve Erciyes Üniversitesi'ne bağışlanan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde 90'ıncı nakil sevinci yaşanıyor. Tüm Türkiye'den ve dünyadan hastaların kabul edildiği 5 yıldızlı otel konforundaki hastane, kemik iliği bekleyen çocukların umudu oluyor. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Yeni KANKA hastanesine 2022'nin şubat ayında geçmiştik. Burada 1 yılı devirdik. Şuanda bu hastanede 90'ıncı nakli de yapmış bulunuyoruz. O yüzden oldukça mutluyuz. Bizim mutluluğumuz dışında hastalarımızda çok mutlu. Hastalar 5 yıldızlı otel konforunda bu güzel hastanede hem tedavi hem de kemik iliği nakli alıyorlar. Bu arada KANKA Derneği'nden de her türlü destekleri yapıyoruz. Bazı hastalarımıza ev bulup, kiralarını karşılıyoruz. Bazı hastalarımızın geliş, gidiş ücretlerini karşılıyoruz. Bu şekilde hastalara maksimum derece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada 90 naklin dışında da pek çok kanserli çocuğu da kemoterapi olsun, diğer tedaviler olsun hizmet veriyoruz. Bu hastane başta Mehmet Özhaseki olmak üzere hayırseverlerin yardımlarıyla kuruldu ve daha sonrada Erciyes Üniversitesine bağışlanmış bir hastanedir. Şuanda Erciyes Üniversitesinin bir kamu hastanesi olarak görev yapmaktadır. Bizlerde burada görev yapmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Karakükcü, "Hastanemiz tüm Türkiye'ye hizmet veriyor. Şuanda Koç Üniversitesine gönderilmiş ve Marmara Üniversitesinden gelmiş bir hastamız var. Bursa'dan gelen bir hastamızın naklini yeni bitirdik. Bunun dışında Tekirdağ'dan, Edirne'den, Batman'dan, Hakkari'den gelen hastalarımızı var. Şuanda tam dolulukla çalışıyoruz. Yerimiz bazen olmayabiliyor. Tüm odalarımız dolu olduğu için hastaları alamadığımız dönemler oluyor. Yine de bütün hastalarımıza yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.