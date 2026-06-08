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Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü

Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde deniz, alg çoğalması nedeniyle turkuaz renge döndü. Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, bu durumun doğal ve geçici olduğunu belirtti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilleri turkuaz renge büründü. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Mevsimsel olarak yaşanan bu aşırı alg çoğalmasının bilinen bir zararı yoktur. Genellikle hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte birkaç hafta içinde azalarak kaybolurlar. Bu durum tamamen doğal ve bilinen bir hadisedir" dedi.

Kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesinin sahil kıyılarında denizin rengi turkuaza döndü. İlçenin gözde tatil beldelerinden Kerpe'de bulunan ve 'Kartal Kayalıkları' olarak adlandırılan falez oluşumlar ile turkuaz rengin buluştuğu bölge seyirlik manzara oluşturdu.

'BU AŞIRI ALG ÇOĞALMASININ BİLİNEN BİR ZARARI YOKTUR'

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Demirören Haber Ajansı muhabirine denizde yaşanan renk değişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Denizdeki renk değişimi, kalsiyum karbonat kabukları bulunan ve mikroskobik bir organizma türü olan 'Coccolithophore' (Kokolitofor) sayısının artmasından kaynaklanıyor. Özellikle Karadeniz'de çok yaygın olarak görülen 'Emiliania huxleyi' adlı tür, ilkbahar sonu ve yaz başında uygun rüzgar ve besleyici element şartları oluştuğunda hızla çoğalır. Mevsimsel olarak yaşanan bu aşırı alg çoğalmasının bilinen bir zararı yoktur. Genellikle hava sıcaklıklarının daha da artmasıyla birlikte birkaç hafta içinde azalarak kaybolurlar. Bu durum tamamen doğal ve bilinen bir hadisedir. Ancak sürecin olağan dışı şekilde uzaması halinde, ekosistem dengesini suyun alkalinitesinde değişimler ve özellikle derin kesimlerde oksijen azalmasına neden olabilir. Bu nedenle takip edilmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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