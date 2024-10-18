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Kandıra'da Yeni Evlilere Seminer Düzenlendi

Kandıra'da Yeni Evlilere Seminer Düzenlendi
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen seminerde, yeni evlenen çiftlere evlilikte mutluluk, saygı ve sevginin önemi anlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, sağlam toplumlar için bu eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yeni evlenen çiftlere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Turan Güneş Kültür Merkezi'ndeki seminerde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, yeni çiftlere mutluluklar dileyerek, evliliklerde saygı ve sevginin önemli olduğunu belirtti.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de bu eğitimlerle sağlam toplumların oluşmasına vesile olmayı amaçladıklarını kaydetti.

İlçe Müftüsü Rahmi Sancar ise İslam'da evliliğin önemine değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Vildan Akça da evliliğin temel taşları ve mutlu bir aile olmanın faydalarından bahsetti.

Seminere, yeni evlenen çiftler ve belediye personeli katıldı.??????

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan - Güncel

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