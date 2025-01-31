Kandıra'da Trafik Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Eymen B., hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi, Alaybey Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisindeki trafik kazasında ağır yaralanan Eymen B. (15), kaldırıldığı Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eymen B. için Alaybey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Alaybey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisinde dün, Kefken yönünde seyreden N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.