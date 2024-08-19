Üye Girişi
Haberler

Kandıra'da Piknik Yapan Kardeşler Barajda Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde piknik yapmak için Güvercinlik Barajı'na giden babaanne ve torunlarından 2 kız kardeş, barajda boğularak hayatını kaybetti. Babaanne ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, babaanne T.K. ile torunları S.K. (5) ve H.K. (7) isimli kız kardeşler, piknik yapmak için Güvercinlik Barajı'na gitti. Serinlemek için baraja giren 2 kardeş hayatını kaybetti. Torunlarını kurtarmak için baraja giren babaanne ise çevredekiler yardımıyla kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Kandıra ilçesi kırsal Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarında bulunan Güvercinlik Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre babaanne T.K. ile torunları S.K. ve H.K. isimli 2 kız kardeş, piknik yapmak için baraja gitti. Bir süre sonra serinlemek için baraja giren S.K. ve H.K.'nın gözden kaybolmasının ardından babaanne T.K. da torunlarını bulmak için suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan babaanne T.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvercinlik Kocaeli Kandıra İtfaiye İtfaiye Acil Durum Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title