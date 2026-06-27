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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün 19.00 itibarıyla ve yarın Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
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