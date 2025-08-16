Kandıra'da Fındık Bahçesine Sıçrayan Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle fındık bahçesine sıçradı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı.
Topluca Mahallesi Koruklar mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle fındık bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel