Haberler

Kocaeli'de 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali düzenlendi

Kocaeli'de 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali, doğa severleri bir araya getirdi. Festivalde çevre eğitimleri, doğa yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri ve amatör balıkçı yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılara manda yoğurdu ikram edilirken, mehteran takımı konser verdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali yapıldı.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından hazırlanan, Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen "Gençlerle Geleceğe - Olta Hareketi" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen festival, doğaseverleri buluşturdu.

Ütük Göleti'nde festival boyunca kamp alanları kuruldu, burada çevre eğitimleri, doğa yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde yaklaşık 200 amatör balıkçı yarışma heyecanı yaşadı. Etkinlikte katılımcılar kamp ateşi etrafında buluşarak dostluklarını pekiştirdi.

Kartepe Genç Mehteran Takımı da festivalde konser verdi. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin tarafından katılımcılara ilçenin meşhur manda yoğurdu ikram edildi.

Belediye Başkanı Erol Ölmez, festivalin bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, Kandıra'nın yalnızca sahilleriyle değil, göletleriyle, ormanlarıyla ve doğal yaşam alanlarıyla da eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı Faruk Baştürk ise doğaya sahip çıkmanın bir tercih değil, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olduğunu kaydetti.

KAMADER Başkanı Mustafa Soykan da kendileri için önemli olanın oltaya takılan balık değil, çocukların gönlüne düşen doğa sevgisi olduğunu aktararak, doğayı seven nesillerin geleceğin en büyük güvencesi olduğunu bildirdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, kamu kurumlarının daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şadi Akdoğan
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi, yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi, yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi