Kandilli'den İstanbul için korkutan tahmin: 7 sene içinde bir deprem olasılığı yüzde 64

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bir televizyon programına katılan Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "Yapabileceğimiz yalnızca istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık, 2090'a kadar ise yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır" diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, beklenen İstanbul depremine ilişkin görüşlerini açıkladı.

GÖZLER OLASI İSTANBUL DEPREMİNE ÇEVRİLDİ

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevirdi.

7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM

Haber Global'e konuşan Kalafat'a göre, yedi sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem olacak.

Prof. Dr. Doğan Kalafat.

"MARMARA DENİZİ'NİN İÇERİSİNDE GEÇEN BİR KOL"

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabileceğini belirten Kalafat, devamında şunları kaydetti; "Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir.

"2090'A KADAR YÜZDE 95 OLASILIKLA BU DEPREM OLACAK"

Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090'a kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."