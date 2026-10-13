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Kanarya Adaları'na hafta sonu 886 düzensiz göçmen ulaştı, haftalık sayı 1260 oldu

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Sahil Güvenlik, Kanarya Adaları'na son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldiğini, bunun 886'sının hafta sonu ulaştığını bildirdi. Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Clavijo, İspanyol hükümetini göç artışına karşı 'tepkisiz kalmakla' suçlayıp yanıt beklediklerini söyledi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son bir haftada 1260 düzensiz göçmen geldi.

Sahil Güvenlik kurumundan yapılan açıklamada, Kanarya Adaları grubundaki Büyük Kanarya, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura ve Tenerife kıyılarına sadece hafta sonunda 886 düzensiz göçmen geldiği, son bir haftadaki toplam sayının 1260 olduğu bildirildi.

Kuzey Afrika'dan derme çatma teknelerle Atlantik göç rotası üzerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ilk olarak karada sağlık kontrolünden geçirildikleri ve daha sonra barınma yerlerine sevk edildikleri aktarıldı.

Kanarya Adaları yönetiminden merkezi hükümete eleştiri

Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Fernando Clavijo, basına verdiği bilgide, eylül ayı başından bu yana adalara 3 bin 800'den fazla düzensiz göçmenin ulaştığını söyledi.

İspanya merkezi hükümetini, son dönemdeki düzensiz göç artışına karşı "tepkisiz kalmakla" suçlayan Clavijo, "Toplamda 47 bin göçmenin geldiği 2024 yılında yaşanan duruma benzer bir yıl sonu senaryosuyla karşı karşıya kalmaktan büyük endişe duyuyoruz. İspanyol hükümetinin bu yeni göç dalgasına yanıt vermesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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