Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü

Afrika'nın Gambiya kıyılarından yola çıkan ve rotası İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları olan bir teknenin batması sonucu en az 80 düzensiz göçmenin öldüğü varsayılıyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Gambiya'dan Kanarya Adaları'na doğru 26 gün önce 128 kişiyle yola çıkan bir teknenin Kanarya Adaları'nın 120 kilometre kadar açığında battığının tespit edildiği duyuruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 45'inin bölgeden geçen "Guardamar Urania" adlı bir gemi tarafından 2 Eylül'de gece yarısında kurtarıldığını açıkladı.

Deniz şartlarının oldukça olumsuz olmasından dolayı şimdiye kadar 5 cesete ulaşılabildiği, teknede bulunan düzensiz göçmenlerden en az 80'inin öldüğünün varsayıldığı açıklandı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, söz konusu teknenin 4 kadın ve 1 bebek olmak üzere toplamda 128 göçmenle 7 Ağustos'ta Gambiya kıyılarından yola çıktığına ilişkin uyarı yapmıştı.

Kaynak: AA