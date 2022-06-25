Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
 - Güncelleme:
Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

KONYA'da, kanalizasyonda işçi olarak çalışan Mehmet Maral (66), kum yığınının üzerine çökmesiyle hayatını kaybetti.

KONYA'da, kanalizasyonda işçi olarak çalışan Mehmet Maral (66), kum yığınının üzerine çökmesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'ndeki kanalizasyon çalışmasında meydana geldi. Mehmet Maral, kanalizasyondayken, kum yığını üzerine çöktü. Altında kalan Maral'a ilk önce iş arkadaşları yardım etmek istedi ancak başaramadı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Maral'ı kurtarmak için yaklaşık 1 saat çalıştı. Maral'ın cansız bedenine ulaşılırken, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Mehmet Maral Selçuklu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title