Kanadına kuş çarpan THY uçağının seferi iptal edildi

İstanbul- Isparta seferi yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı.

Türk Hava Yolları'na ait TK2861 sayılı İstanbul-Isparta seferi yapan uçağın dün saat 16.30'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı. Pilotun gerçekleştirdiği sorunsuz inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı. Antalya'dan gelen teknisyenlerin yaptığı incelemenin ardından uçağın uçuş yapabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı ancak bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirilerek uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi. Yolcuların bir kısmı hava yolu şirketi tarafından araçla Antalya'ya ulaştırılırken, bir kısmının da paralarının iade edildiği bildirildi. - ISPARTA