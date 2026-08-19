Kanada: İsrail'in Lübnan'daki varlığı yasa dışı işgal

NEW Kanada'nın Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Randeep Sarai, İsrail'in Lübnan'da yaptıklarının "yasa dışı işgal" olduğunu söyledi.

Bakan Sarai, Lübnan'a düzenlediği ziyaret sırasında, İsrail'in bu ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin konuştu.

Beyrut'un "kendi topraklarını yönetmesi ve egemenliğine sahip olması" gerektiğini kaydeden Sarai, İsrail'in Lübnan'a karşı sergilediği saldırgan hareketlerin "yasa dışı işgal" olduğunu söyledi.

Savaş nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin ve Suriyeli mültecilerin barındığı sığınakları ziyaret eden Sarai, Kanada'nın Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceği mesajı verdi.

Sarai, ülkesinin Lübnan'da savunmasız aileleri ve kadınları desteklemek için üç yeni program başlattığını duyurarak bu yıl Kanada'nın bu ülkeye sağladığı toplam yardımın 71 milyon Kanada dolarını (en az 50 milyon ABD doları) aştığını ifade etti.

Bu arada, Sarai ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam tarafından kabul edildi.

Lübnanlı yetkililerin reform çalışmalarıyla ilgili "büyük bir iyimserliğin" hakim olduğunu belirten Sarai, Kanada'nın Lübnan'ın komşusu Suriye'de gıdaya, içme suyuna ve okullara erişim sağlayarak daha fazla mültecinin geri dönebilmesi için güvenli bir ortam oluşturmaya çalıştığını aktardı.

Lübnan makamlarının verilerine göre, ülkede 1,8 milyon Suriyeli mülteci bulunuyordu. Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te sığınmacılar için gönüllü geri dönüş programı başlatmıştı.

Lübnan'dan 2025 yılında yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine dönmüştü.???????

Kaynak: AA