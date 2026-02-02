Albüm: Şiddetli Kar Fırtınası ABD ve Kanada'yı Etkisi Altına Aldı

Haberler

NEW YORK, 2 Şubat (Xinhua) -- Kanada ve ABD ocak ayının son haftasında, geniş çapta kar, sulu kar ve dondurucu yağış getiren güçlü bir kar fırtınasının etkisi altında kaldı. Fırtına, hayati risk içeren soğuk hava koşulları ve buzlanmayla birlikte her iki ülkede de ciddi olumsuzluklara yol açtı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
